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من هو الإسرائيلي الذي دعا لسماع ألبوم عمرو دياب وكيف رد العرب عليه؟

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السبت 30-04-2016 18:46

في خطوة غريبة منه دعا أفيخاي أدرعي المتحدث بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي لسماع البوم المطرب "أحلى وأحلى"الذي طرحه منذ يومين.

وقال أفيخاي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك بعدما نشر الملصق الإعلاني للألبوم:" لأن الموسيقى لغة صريحة تعلو كل الاختلافات، تنير العقل والقلب وتتخطى العداوات لتترفع على كل الحكم و الفلسفات، أدعوكم إلى الاستماع والاستمتاع بالألبوم الجديد للمطرب المصري عمرو دياب ... أنا شخصيًا أعجبني فماذا عنكم؟

كلام افيخاى لاقى استياء كبير من متابعي صفحته وطالبوه بعدم التدخل في أي شأن عربي ووصل الأمر إلى حد سببه بألفاظ خارجة ولكنه التزم الصمت ولم يرد على أي من التعليقات.

 

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