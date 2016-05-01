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بعد حفلها الخيري.. دينا حايك تحيي أعياد الربيع بالقاهرة

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السبت 30-04-2016 20:13

أحيت النجمة اللبنانية دينا حايك واحدة من اقوى سهرات عيد الربيع داخل "بيوت باي" على طريق إسكندرية الصحراوي بحضور عدد كبير من نجوم المجتمع والشباب من الجنسين.

أشعلت دينا الحفل بالعديد من أغانيها الشهيرة منها "طال السهر"،"كتبتلك" ،"درب الهوا"و"سحر الغرام" بالإضافة إلى "يانا يانا" لصباح و"أنا بعشقك" لميادة الحناوي و"أكدب عليك"لودرة،وغيرها من الأغاني الطربية التي تفاعل معها الجمهور وسط أجواء مليئة بالبهجة والدعابة.

كان ضمن الحضور الخبير الاقتصادي دكتور حاتم حافظ ،اللواء فؤاد علام ،كابتن شريف عبد المنعم ،الفنان سامح يسري ،محمد جنيدي والمايسترو أحمد رمضان وغيرهم من الأسر و الشباب من مختلف الأعمار ممن شاركوا حايك وصلات الرقص على مدى ساعة و نصف الساعة .

وكانت دينا قد شاركت أيضاً منذ يومين مع مواطنها يوري مرقدي في إحياء أحد الحفلات الخيرية بفندق مينا هاوس.

الحفل تميز بالتنظيم الرائع لـ ياسر الحريري الذي اضفى أجواء العالمية وشارك في إحياء الحفل المطرب حمادة هلال الذي تألق بغناء أغانيه القديمة والحديثة وسط تفاعل الحضور خاصة الأطفال حيث يعد حمادة من مطربيهم المفضلين.

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