لأول مرة سعد الصغير يعترف باجهاضه لطفلة شمس: الله لن يسامحني

لأول مرة يعترف المغني الشعبي سعد الصغير بإجهاضه للراقصة شمس التي سبق وتزوجها وقال في تسجيل صوتي منسوب إليه نشرته شمس على صفحتها بفيس بوك إنه يتمنى أن يسامحه الله على ما فعل وطلب من شمس في التسجيل أن تمنحه الفرصة ليغفر الله له على خطيئة قتله لطفلتها في بطنها وإن كان هذا لن يحدث فالله لن يسامحه على هذه الجريمة التي ارتكبها مثلما قال.

وأضاف في التسجيل قائلاً انه يتمنى أن يجد حلاً لمرض القرحة الذي أصابها حتى يرتاح ضميره وموضوع السجن الذي من المفترض أن تدخله بعد الحكم عليها في اختطاف طفلة من دار ايتام ويرغب في إصلاح ما أفسده.

وكانت شمس قد نشرت فيديو قالت فيه إن سعد الصغير الذي تزوجته منذ سبعة سنوات خطفها وقام بتصويرها عارية وسبق وقتل ابنتها في بطنها حيث كانت حامل في فتاة في شهرها السادس وأجهضها عنوة في احدى المستشفيات فجراً واجبرها على التوقيع على إيصالات أمانة واتهمته باتهامات أخرى خطيرة وقالت في نهاية الفيديو أن لو هناك أي شيء حدث لها سيكون على أيدي سعد الصغير.

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