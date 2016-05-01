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بالفيديو: دنيا سمير غانم تطلق مبادرة لإنقاذ أطفال سوريا

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السبت 30-04-2016 20:37

بعيداً عن مشاركة صور الضحايا من الأطفال، أو الدعاء على أطراف الصراع بالحرب السورية، أعادت الفنانة دنيا سمير غانم التذكير بأول مبادرة مصورة لوقف الحرب، بعد خمس سنوات من القتال، وقامت بمشاركة مبادرة مماثلة لعدد من سفراء منظمة اليونيسيف بالعالم.

دنيا نشرت المبادرة ضمن هاشتاق أوقفوا الحرب، مع هاشتاق آخر يحمل اسم المبادرة الأصلية بعنوان خمس سنين هى عمر بأكمله تم إطلاقها شهر مارس الماضي، وشارك فيها من الفنانة دنيا سمير غانم ومحمود قابيل كما شارك على مستوى العالم ليام نيسون، وميا فارو، فانيسا ريدغريف، مع طفلين من ضحايا الحرب فى سوريا الأول دفع نصف عمره في معاناة بسبب النزاع، بينما الثانية عمرها كله هو نفس عمر الحرب.

 

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