أركان بيتككايا يقاضي نورغول يشلشاي بتهمة القذف والتشهير

أثبت النجم التركي أركان بيتككايا الشهير بجيهان بطل (حطام) بأنه لا يطلق تهديدات في الهواء ،فبعد أن هدد النجمة التركية نورغول يشلشاي الشهيرة بياسمين شريكته السابقة لموسمين من مسلسل (حطام) بأنه سيرفع دعوى قضائية بحقها إثر إهانتها له في مقابلتها الأخيرة مع الصحفية الشهيرة عائشة أرمان في صحيفة (حرييت) بعد انسحابها من الموسم الثاني من مسلسلهما (حطام) عند الحلقة (52) بموتها ،وإلصاق سلوكيات شائنة به هو لم يرتكبها ،والإدعاء بأنه أساء معاملتها، وأساءت إليه بكلمات قذف وشتم أزعجت وأضرت عائلته نفسياً - قام بالفعل بتوكيل المحامي الشهير تشاداش تشيليك لرفع الدعوى ومعاقبتها على إساءتها له علناً واتهامه بأشياء كذباً وبهتاناً من خلال توجيه تهمة القذف والتشهير به إعلامياً، و قام محاميه فوراً بالإجراءات القانونية في منطقة باكيركوي،وأكد محاميه بأنه ينتظر استدعاء المحكمة للممثلة نورغول يشلشاي والتحقيق معها في الإدعاء الموجه ضدها من قبل المدعي العام ساوجي أرتغرول.

نورغول يشلشاي تتجاهل الدعوى القانونية ضدها وتسافر لقضاء إجازة الربيع بإيطاليا

ونورغول يشلشاي للآن لم تبلغ رسمياً بالدعوى سوى من أخبار الصحف والسوشيال ميديا لسفرها وإبنها الوحيد نجات عثمان خارج تركيا حيث تمضي إجازة الربيع في أنحاء إيطاليا بجولة واسعة تشمل مدن إيطالية عديدة،وقد نشرت صور إجازتها السعيدة في روما وتوسكاني وفلورنسا في حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي (إنستقرام) وتبدو غير قلقة من الدعوى القانونية المرفوعة ضدها من قبل أركان بيتككايا شريكها السابق ببطولة (حطام)،ومصرة في كافة مقابلاتها الصحفية على انتقاده بعد أن كسرت حاجز الصمت وفضحت تعامل زميلها أركان بيتككايا السيء معها طوال فترة التصوير.

وبينما الإقبال كبير من وسائل الإعلام التركية على إجراء مقابلات صحفية مع نورغول يشلشاي وتصدرها أغلفة أهم المجلات إلا أن أركان بيتككايا يكتفي بالرد عليها من خلال السوشيال ميديا فقط،ويلاحظ إنحياز معظم الإعلاميات النساء لجانب نورغول يشلشاي رفضاً منهن لكافة أشكال التمييز الذي يمارسه النجوم الأتراك على زميلاتهن أحياناً بتواطؤ المنتجين الكبار وصمتهم البارد.

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