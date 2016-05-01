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عاصي الحلاني يفتتح "عاصي" قريباً في جدة

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السبت 30-04-2016 21:59

أعلن الفنان عاصي الحلاني، عن قرب افتتاح فرع جديد من مطعمه "عاصي" في جدة، وكتب عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام":" "مطعم عاصي.. قريبا شارع التحلية".

يشار إلى أن عاصي الحلاني، يملك سلسلة مطعم تحمل إسمه "عاصي"، بينها واحد في شارع فردان والثاني في منطفة إنطلياس، وهي تقدم سهرات متألقة من الطرب الشرقي والمأكولات العربية واللبنانية.

 

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