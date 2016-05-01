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هاني شاكر يتراجع عن طرح ألبومه الجديد في آخر لحظة والسبب

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السبت 30-04-2016 22:36

تراجع الفنان هاني شاكر عن طرح ألبومه الجديد "اسم على ورق" فى اللحظات الأخيرة من مساء أمس الجمعة، دون إبداء السبب، وأعلن عن موعد جديد لنزول الألبوم بالأسواق وهو الخميس الخامس من شهر مايو المقبل.

هاني كان من المقرر أن يصدر ألبومه المنتظر قبل يومين من حفله الساهر بدار الأوبرا المصرية بمناسبة أعياد شم النسيم، حيث من المتوقع أن يقدم أحدث أغنيات الألبوم، ولكن تم التأجيل فجأة دون إعلان مسبق، ويتردد أن النجاح الساحق لألبوم "أحلى وأحلى" ونفاد النسخة الأولى منه، أجبر هاني على الانتظار لأسبوع حتى لا يتوه ألبومه المرتقب وسط "هوجة التعاطف مع الهضبة".

الألبوم من انتاج شركة هاي كواليتي وتعاون فيه مع عدد من الشعراء من بينهم بهاء الدين محمد، وملاك عادل، وناصر الجيل، وأحمد شريف، كما يتعاون مع الملحنين مدين، محمد ضياء الدين، خالد جنيدى، وعصام كاريكا، والموزعين أحمد عبد السلام، وحازم رأفت، رفيق عاكف، ومحمد ضياء الدين.

 

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