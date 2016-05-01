وفاة عجوز وتسمم 12 من عائلة واحدة بالسويس إثر تناول وجبة فاسدة

توفى، اليوم السبت، عجوز وأصيب 12 شخصا من عائلة واحدة بحالة تسمم، إثر تناولهم وجبة الفراخ بمنطقة السير بحى عتاقة بالسويس، وتم نقل المتوفى إلى المشرحة، والمصابين إلى مستشفى السويس العام.

كان مرفق الإسعاف بالسويس ، قد تلقى إخطارا يفيد إصابة 13 شخصا بحالة تسمم، إثر تناول وجبة فراخ وبعض المأكولات فى منزل أحد أفراد العائلة بعمارة رقم 1 بمنطقة اليسر بحى عتاقة بالسويس .

وقال مصدر طبى بالسويس ، إن هناك عجوز يدعى السيد صبحى حسن وصل إلى مستشفى السويس العام متوفيًا، إثر تناول وجبة الفراخ المسممة، وتم نقله إلى مشرحة السويس، مشيرا إلى أن باقى الحالات بصحة جيدة، عادا حالة واحدة، لافتا إلى أن من ضمن الحالات 4 أطفال.

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