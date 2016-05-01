أخبار عاجلة

الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر -
الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر -
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم -
خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

العثور على 425 طلقة خرطوش داخل قطار الصعيد

Google+ Print
العثور على 425 طلقة خرطوش داخل قطار الصعيد العثور على 425 طلقة خرطوش داخل قطار الصعيد
تمكن ضباط مباحث شرطة محطة سكك حديد قنا، برئاسة العقيد فهد محمود رئيس المباحث، من ضبط كمية من طلقات خرطوش داخل قطار الصعيد "القاهرة - أسوان" أثناء توقفه بمحطة سكك حديد قنا.

تلقى اللواء محمد يوسف مساعد الوزير - مدير الإدارة العامة لشرطة النقل، إخطارا يفيد أنه أثناء مرور رئيس وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد قنا، والقوة المرافقة داخل القطار رقم 832 ( القاهرة / أسوان ) حال توقفه بمحطة سكك حديد قنا، عثروا على كرتونة أعلى رف العربة السادسة من القطار المشار إليه لم يستدل على مالكها وتبين أن بداخلها ( عدد 17 علبة كرتون متوسطة الحجم بداخل كل علبة عدد 25 طلقة خرطوش عيار 16 مملى ) بإجمالى عدد ( 425 طلقة ) .

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالإدارة، بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، للتحرى عن الواقعة، وظروفها وملابساتها، تحرر المحضر رقم 3/323 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد قنا، وأرسل لقسم شرطة قنا لقيده وعرضه على النيابة.


>ضبط صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بإمبابة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365