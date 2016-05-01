العثور على 425 طلقة خرطوش داخل قطار الصعيد

تمكن ضباط مباحث شرطة محطة سكك حديد قنا، برئاسة العقيد فهد محمود رئيس المباحث، من ضبط كمية من طلقات خرطوش داخل قطار الصعيد "القاهرة - أسوان" أثناء توقفه بمحطة سكك حديد قنا.

تلقى اللواء محمد يوسف مساعد الوزير - مدير الإدارة العامة لشرطة النقل، إخطارا يفيد أنه أثناء مرور رئيس وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد قنا، والقوة المرافقة داخل القطار رقم 832 ( القاهرة / أسوان ) حال توقفه بمحطة سكك حديد قنا، عثروا على كرتونة أعلى رف العربة السادسة من القطار المشار إليه لم يستدل على مالكها وتبين أن بداخلها ( عدد 17 علبة كرتون متوسطة الحجم بداخل كل علبة عدد 25 طلقة خرطوش عيار 16 مملى ) بإجمالى عدد ( 425 طلقة ) .

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالإدارة، بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، للتحرى عن الواقعة، وظروفها وملابساتها، تحرر المحضر رقم 3/323 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد قنا، وأرسل لقسم شرطة قنا لقيده وعرضه على النيابة.

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