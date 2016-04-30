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أوباما يرشح توماس فالدهاوز لقيادة القوات الأمريكية في أفريقيا

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أوباما يرشح توماس فالدهاوز لقيادة القوات الأمريكية في أفريقيا أوباما يرشح توماس فالدهاوز لقيادة القوات الأمريكية في أفريقيا

أوباما

رشح الرئيس الأمريكي باراك أوباما الفريق توماس فالدهاوز لتولي منصب قائد قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا المعروفة اختصارا باسم “أفريكوم”.

وذكر راديو (صوت أمريكا) الناطق باللغة الإنجليزية أن وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر وصف ترشيح فالدهاوز لقيادة “افريكوم” بأنه اختيار “صائب” بالنظر إلى ما يتمتع به من خبرات عسكرية وقدرة على الإدارة والقيادة.

وكان فالدهاوز قد تولى قيادة طلائع القوات الأمريكية في أفغانستان عام 2001 وذلك بعد إحداث الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة، حيث التحق في البداية بقوات البحرية الأمريكية عام 1976 وشارك في حروب الخليج والعراق ويتولى حاليا منصب مدير إدارة تطوير القوات المشتركة بوزارة الدفاع الأمريكية.

يذكر أن “افريكوم” تتولى أساسا مهمة تقديم الدعم لقوات الجيوش الإفريقية وتدريب القوات المذكورة على التصدي للجماعات المسلحة داخل القارة السمراء مثل عناصر “بوكو حرام” (نيجيريا) و”الشباب” (الصومال) وعناصر “داعش” (ليبيا).

ومن المنتظر في حالة تصديق مجلس الشيوخ على هذا الترشيح أن يخلف فالدهاوز في هذا المنصب قائد “افريكوم” الحالي الجنرال دافيد رودريجيز.

أ ش أ

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