مدير أمن القاهرة يتفقد خدمات تأمين الكنائس خلال احتفالات عيد القيامة

تفقد اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة الخدمات الأمنية المعينة لتأمين عدد من الكنائس بالعاصمة؛ وذلك بمناسبة احتفال المواطنين المسيحيين بعيد القيامة المجيد.

وقام اللواء عبدالعال بالمرور على عدد من الكنائس بمناطق: “مصر الجديدة ومدينة نصر والزيتون وقصر النيل”؛ للتأكد من تطبيق الخطط الأمنية لدور العبادة المسيحية بالتزامن مع الاحتفالات، والتأكيد على الحفاظ على منطقة خالية في محيط كل كنيسة كحرم آمن لها يمنع تواجد أو مرور أية سيارات أو دراجات بخارية بها.

ووجه مدير أمن القاهرة بقيام خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لمحيط الكنائس كإجراء احترازي دوري؛ لتحقيق أعلى درجات التأمين، فضلا عن قيامه بمتابعة خطوط سير الأقوال الأمنية وقوات الانتشار السريع التي جابت أرجاء العاصمة لتحقيق أعلى درجات التأمين في كافة الشوارع والميادين، وكذلك محيط الكنائس التي شهدت احتفالات وقداسات بهذه المناسبة.

كما قام اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة بتقديم التهاني لكافة القساوسة ومسئولي الكنائس التي قام بالمرور عليها وسط ترحاب شديد من الحضور الذين أبدوا شكرهم لجهود رجال الأمن في تأمين تلك الاحتفالات.

أ ش أ