أخبار عاجلة

الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر -
الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر -
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم -
خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مدير أمن القاهرة يتفقد خدمات تأمين الكنائس خلال احتفالات عيد القيامة

Google+ Print
مدير أمن القاهرة يتفقد خدمات تأمين الكنائس خلال احتفالات عيد القيامة مدير أمن القاهرة يتفقد خدمات تأمين الكنائس خلال احتفالات عيد القيامة

اللواء خالد عبد العال

تفقد اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة الخدمات الأمنية المعينة لتأمين عدد من الكنائس بالعاصمة؛ وذلك بمناسبة احتفال المواطنين المسيحيين بعيد القيامة المجيد.

وقام اللواء عبدالعال بالمرور على عدد من الكنائس بمناطق: “ الجديدة ومدينة نصر والزيتون وقصر النيل”؛ للتأكد من تطبيق الخطط الأمنية لدور العبادة المسيحية بالتزامن مع الاحتفالات، والتأكيد على الحفاظ على منطقة خالية في محيط كل كنيسة كحرم آمن لها يمنع تواجد أو مرور أية سيارات أو دراجات بخارية بها.

ووجه مدير أمن القاهرة بقيام خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لمحيط الكنائس كإجراء احترازي دوري؛ لتحقيق أعلى درجات التأمين، فضلا عن قيامه بمتابعة خطوط سير الأقوال الأمنية وقوات الانتشار السريع التي جابت أرجاء العاصمة لتحقيق أعلى درجات التأمين في كافة الشوارع والميادين، وكذلك محيط الكنائس التي شهدت احتفالات وقداسات بهذه المناسبة.

كما قام اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة بتقديم التهاني لكافة القساوسة ومسئولي الكنائس التي قام بالمرور عليها وسط ترحاب شديد من الحضور الذين أبدوا شكرهم لجهود رجال الأمن في تأمين تلك الاحتفالات.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري

كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة

بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة

بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة

مصر تدين حادث الدهس في ستوكهولم

مصر تدين حادث الدهس في ستوكهولم