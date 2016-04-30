انتهت الدوري الأسباني - برشلونة (2) ريال بيتيس (0) .. راكيتيتش وسواريز يعيدا البلوجرانا للصدارة

يقدم لكم Filgoal.com تغطية حية لمباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الجولة 36 من الدوري الإسباني.

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ق81 جووووووول سواريز يسجل بعد انفراد من تحرك رائع وتمريرة بينية من ميسي

ق81 برافو يخرج من مرماه ليفسد هجمة خطيرة لبيتيس

ق74 أدان يتألق مجددا ويتصدى لتسديدة من سواريز

ق73 أنطونيو أدان يخرج ليمسك بكرة رأسية من نيمار قبل أن تصل لسواريز الخالي من الرقابة

ق50 جوووووول خطأ مزدوج من حارس بيتيس ومدافعه وجد راكيتيتش على إثره الكرة في منطقة الجزاء فسددها في المرمى بسهولة

ق36 هايكو فيسترمان مدافع بيتيس يحصل على البطاقة الصفراء الثانية ويغادر الملعب بالبطاقة الحمراء

بداية المباراة