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مؤتمر زيدان: لم نفكر في مباراة سيتي.. وسوسيداد كان خصما صعبا

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مؤتمر زيدان: لم نفكر في مباراة سيتي.. وسوسيداد كان خصما صعبا مؤتمر زيدان: لم نفكر في مباراة سيتي.. وسوسيداد كان خصما صعبا

(إفي): قال مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان عقب الفوز على ريال سوسيداد بهدف في الجولة الـ36 بالليجا على ملعب أنويتا إن "الكل أدى ما عليه أمام خصم صعب".

وقال المدرب في مؤتمر صحفي عقب المباراة إن عدم إشراك كل من خيسي رودريجز وإسكو ألاركون في التشكيل الأساسي بمواجهة سوسيداد لا يعني أن الأمر كان لإراحتهما قبل إياب نصف نهائي دوري الأبطال يوم الأربعاء أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

يشار إلى أن ريال مدريد خاض مباراة اليوم في غياب كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة للإصابة.

وصرح زيدان "أعتقد أن بنزيمة وكريستيانو سيلحقان بالمباراة. لم أضع التشكيل وأنا أفكر في مباراة الأربعاء".

وأضاف المدرب "أنا سعيد بحصول البعض على راحة ومشاركة أخرين ليؤدوا ما عليهم على أكمل وجه".

وأشار المدرب الفرنسي إلى أن مواجهة سوسيداد في أنويتا كانت "متوترة" منذ البداية للنهاية"، معربا عن سعادته بتحقيق الفوز.

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فيديو اليوم السابع