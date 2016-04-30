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"علاوى" يدعوى رئاسة الجمهورية لتشكيل حكومة إنقاذ وطنى لمدة عام بالعراق

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"علاوى" يدعوى رئاسة الجمهورية لتشكيل حكومة إنقاذ وطنى لمدة عام بالعراق "علاوى" يدعوى رئاسة الجمهورية لتشكيل حكومة إنقاذ وطنى لمدة عام بالعراق
دعا زعيم "ائتلاف الوطنية" العراقى إياد علاوى إلى إنهاء الأزمة السياسية، وقال: إنه "أصبح من الواضح أن العملية السياسية وصلت لطريق مسدود بعد ان عجزت عن إجراء الإصلاحات المطلوبة، وفقدت رئاسة مجلس النواب شرعيتها، المرة تلو الأخرى".

وأضاف: أنه لم يعد أمامنا مع تداعيات الأوضاع سوى التوجه الى رئاسة الجمهورية العراقية باعتبارها راعية الدستور لإيجاد حلّ سياسى وأمني، للحفاظ على الأمن والاستقرار من خلال تبنى جملة خيارات من بينها تشكيل حكومة إنقاذ وطنى لمدة عام واحد تتواصل فيه المعركة ضد تنظيم (داعش) الإرهابي، وتجرى انتخابات نزيهة بإشراف الأمم المتحدة.

ولفت علاوي، فى تصريح صحفى مساء اليوم السبت، إلى أنه سبق أن حذر منذ اليوم الأول من خطورة الانحدار السياسي، وطالبت مرارا بإصلاحات حقيقية تمس جوهر العملية السياسية وليس القشور فحسب.

وأضاف: أنه بالرغم من كل هذا الإنهيار والفشل مازال التمسك بالكراسى هو ديدن القابضين على السلطة، حتى بعد ان انتهكت الحرمات وسادت الفوضى.
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