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فان دام: اتخذوا “النبي محمد” قدوة

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فان دام: اتخذوا “النبي محمد” قدوة فان دام: اتخذوا “النبي محمد” قدوة

فان دام-أرشيفية

وجه الفنان البلجيكي جان كلود فان دام، نصيحة للشباب الذي يحب ممارسة التمارين الرياضية ويستخدم بعض العقاقير الكيميائية.

وقال فان دام في حواره ببرنامج “yes iam famous” المذاع عبر فضائية “ام بي سي ”، إن تلك المنشطات والعقاقير تضر بصحة الشباب، وعليهم اتباع انظمة غذائية صحية، ولا يكثروا من تناول اللحوم.

وأوضح فان دام أن العرب والمسلمين في الماضي كانوا يتناولون أنواعًا عديدة من الطعام الصحي، وعلى الشباب أن يراجعوها، مضيفًا :”النبي محمد كان رجلًا ذكيًا يقم بأعمال مفيدة للجسم وكان يتجنب ما يضر، فعلى الشباب أن يتخذوه قدوة”.

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