محافظ المنوفية يشدد على تكثيف الحملات التموينية فى عيد شم النسيم

أمر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية كافة الجهات المعنية بالمحافظة بتكثيف الرقابة على كافة المنشآت الصحية وعلى الأسواق بشكل مستمر وخاصة فى أيام الاحتفال بأعياد الربيع لحماية المستهلك من المنتجات مجهولة المصدر وللحفاظ على صحة المواطنين.

بناء عليه قامت مديريتا التموين والصحة بالمنوفية بشن حملات لضبط الاسواق بمراكز بركة السبع والباجور وأشمون وقويسنا وأسفرت الحملة بمركز الباجور عن تحرير محضرين ضد أصحاب ثلاجات أسماك ولحوم مجمدة، وتم التحفظ على 20 صندوق رنجة و21.725 كيلو لحم مفروم مجهولة المصدر وغير مدون عليها أى بيانات أو علامات تجارية .

كما أسفرت الحملة بمركز أشمون عن تحرير محضر لسوبر ماركت لحيازته لحوم ودجاج منتهى الصلاحية وسلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 26 كيلو أوراك دجاج، 4 كيلو لحم مفروم، 11 كيلو كبدة، و9 كرتونة زيت طعام، و3 كرتونة مكرونة، وبمركز بركة السبع تم تحرير محضر لمحل بقالة بقرية طوخ طنبشا وتم التحفظ على 5 كيلو بيف، 6 كيلو لنشون منتهى الصلاحية، كما تم تحرير محضر ضد صاحب مستودع غاز لتلاعبه 8 أسطوانات غاز صغيرة، وبمركز قويسنا تم تحرير 2 محضر لثلاجات أسماك ولحوم مجمدة والتحفظ على 51 صندوق رنجة مجهولة المصدر .

وفى سياق متصل وافق محافظ المنوفية على غلق إدارى لمزرعة دواجن بقرية العراقية مركز الشهداء لمدة ثلاثة أشهر لمخالفتها القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بالقرارات واللوائح المنظمة لتداول الطيور الحية .

كما أمر الدكتور هشام عبد الباسط بغلق إدارى 4 صيدليات بمركزى أشمون وقويسنا لمدة شهر لمزاولتها النشاط بدون وجود مدير مسئول، كما وافق على غلق إدارى لعيادة خاصة بقرية الكتامية مركز الباجور لعدم ترخيصها.