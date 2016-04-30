هوليوود تكرم مخرج «الأب الروحي» وتخلد أعماله السينمائية

كُرم فرانسيس فورد كوبولا، المخرج السينمائي، بوضع بصمات يديه وقدميه في الأسمنت تخليدًا لاسمه في المسرح الصيني الشهير بهوليوود، يوم أمس الجمعة.

وأقيمت المراسم لتكريم مسيرة كوبولا البالغ 77 عامًا التي بدأت قبل 50 عامًا، وألقت الضوء على أفلام سينمائية قدمها كوبولا وأصبحت علامات مثل ثلاثية أفلام “الأب الروحي” وفيلم “أبوكاليبس ناو” وفوزه بخمس جوائز أوسكار، حسبما أفادت وكالة رويترز.

وتأتي المراسم خلال المهرجان السنوي للسينما الكلاسيكية الذي يختتم يوم الأحد ويشهد عرض أفلام كوبولا.

وقال “كوبولا”: ‘‘ ربما لم يعجب الناس بفيلم مثل “أبوكاليبس ناو” إذ أنه فيلم غير عادي في أبسط تقدير. وإذا كنت فنانا وتريد الاطمئنان على أن ما تفعله جيد أوأنك تسير في الإتجاه الصحيح فأعتقد أنه ينبغي عليك انتظار حكم الزمن’’.