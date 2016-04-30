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فان دام: آمن بحلمك واستعن بالصلاة فإنها تطمئن الروح

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فان دام: آمن بحلمك واستعن بالصلاة فإنها تطمئن الروح فان دام: آمن بحلمك واستعن بالصلاة فإنها تطمئن الروح
وجه النجم العالمى "فان دام" رسالة خاصة إلى أطفال ، قائلاً " إذا أمنت بأن ماتحلم به ممكن أن يتحقق ستنجح فيه يوماً"، مؤكداً أن كل شىء يمكن أن يحدث، ولكن يجب أن تقرر وتصلى لأن الصلاة تطمئن الروح ثم تصمم على العمل.

وأوضح فان دام خلال حواره مع الإعلامية منى الشرقاوى، أن الكثير من الأطفال الآن يتعاملون مع التكنولوجيا، ومعرضون للدخول إلى عالم المواقع السيئة، ومنها المواقع الإباحية، وبعضها يتيح لعب القمار، والمحرضين على الفساد".

وأضاف فان دام ، قائلاً "على الأطفال أن يفهموا أن (فان دام) كان طفلًا صغيرًا غير موهوب فى يوم من الأيام، لافتاً إلى أن كل ما فعله هو إيمانه بما يفعل، ثم يكمل الله باقى ما يحاول الوصول إليه".

فان دام: بدأت بائعًا لحمالات الصدر.. وسرقت لشعورى بالجوع وليس معى أموال
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