الخارجية السعودية: القصف الوحشي على حلب لا ترتضيه الإنسانية والقوانين الدولية

قال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، إن القصف الذي تتعرض له مدينة حلب من قبل قوات الأسد “وحشي” ولا ترتضيه الأخلاق الإنسانية ولا القوانين الدولية، مشددًا على أهمية قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف تلك المجزرة.

وأضاف “الجبير” عبر حسابه الرسمي على “تويتر” اليوم السبت، ‘‘إن القصف الوحشي الذي تتعرض له حلب من قبل قوات الأسد وإزهاق العديد من الأنفس البريئة، أمر لا ترتضيه الأخلاق الإنسانية، ولا المبادئ والقوانين الدولية’’، حسبما أفادت جريدة الرياض السعودية.

وأكد أن المجتمع الدولي عليه أن يضطلع بمسؤولياته تجاه وقف مجزرة حلب، خاصة حلفاء بشار الأسد في ظل التزامهم بتطبيق قرار مجلس الأمن “2254″.