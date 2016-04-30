مروة الزارع : انا فقدت و خسيت 54 كيلو في شهور و هعرفكم السر عشان تخسوا

الكثير منا يحاول انقاص وزنة بشتي الطرق و الكثير ينجح في خسارة الوزن و لكنة يعود مرة اخري الى السمنة لانة يرجع الي الطعام بغزارة و سوف نعرض اليكم اليوم حالة تعد درسا في في الارادة و العزيمة و تحقيق الهدف و سوف يكون المثال هو شابة مصرية تدعي مروة الزارع قامت بانقاص وزنها من 120 ك الى 66 ك اي انها فقدت 54 كيلو جرام كاملين و هذة حقيقة . كانت مدة خسارة و فقدان الوزن 12 شهر

سنسرد اليكم بعض التفاصيل و التراكات و اجابات بعض الاسئلة التى تدور في اذهان القارئين ما هو البرنامج الغذائي و الاطعمة ؟ و قامت مروة بالاجابة من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بالحديث تفصليا بما فعلتة و كيفية تناولة للثلاث وجباتة اليومية و قالت ان السر يتخلص في خفض كميات الاكل الى الربع هو لا يحقق الشبع الكامل لكنة سياتي بنتائج جيدة . و ان تناول اكل الريجيم يعد مكلف جدا و غير لذيذ و يحقق نتائج جيدة و لكن اذا كانت الارداة ضعيفة ستتاتي بنتائج عكسية و مضادة .

الصورة السابقة توضح نظام لتناول الثلاث وجبات اليومية و حجم الجرعات من الاغذية في الفطار و الغدا و العشاء و قامت مروة انا قامت بتنفيذ هذا الريجيم مع زوجها ايضا و خسر من وزنة 46 كيلو في فترة 12 شهر و بجانب هذا النظام يرجي اتباع الرياضة و ابسطها المشي لانها تمنع الترهلات و هناك بديل للمشي و هو رقص ساعة كل يوم .

شبكةعيونالإخبارية

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