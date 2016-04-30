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اجتماع طاريء لمجلس الجامعة العربية الأربعاء المقبل لبحث الأوضاع فى حلب

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اجتماع طاريء لمجلس الجامعة العربية الأربعاء المقبل لبحث الأوضاع فى حلب اجتماع طاريء لمجلس الجامعة العربية الأربعاء المقبل لبحث الأوضاع فى حلب

>وأعلنت الجامعة فى مذكرة عممتها على مندوبيات الدول الأعضاء مساء اليوم بأن الاتفاق على عقد الاجتماع تقرر بعد المشاورات والاتصالات التى أجرتها الأمانة العامة ومملكة البحرين الرئيس الحالى لمجلس الجامعة مع الدول الأعضاء وبعد موافقة دولتين اثنتين على عقد الاجتماع هما والبحرين وهو ما ينص عليه النظام الداخلى للجامعة فى مثل هذه الأحوال.

وكانت دولة قطر طلبت فى مذكرة بعثت بها للأمانة العامة للجامعة فى وقت سابق اليوم، عقد هذا الاجتماع الطاريء لبحث الأوضاع المتدهورة فى حلب وسقوط مئات الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح نتيجة للقصف المتواصل من جانب قوات النظام السورى على المدينة.
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مصر 365

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