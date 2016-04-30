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المشروب الفرنسي الجبار | تخلص من 4 كيلو أسبوعيًا مع أقوى مشروب لحرق الدهون وتنزيل الكرش ونقص الوزن بدون عقاقير

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المشروب الفرنسي الجبار | تخلص من 4 كيلو أسبوعيًا مع أقوى مشروب لحرق الدهون وتنزيل الكرش ونقص الوزن بدون عقاقير المشروب الفرنسي الجبار | تخلص من 4 كيلو أسبوعيًا مع أقوى مشروب لحرق الدهون وتنزيل الكرش ونقص الوزن بدون عقاقير

مشاكل الوزن الزائد و الزائدة و المتراكمة فى الجسم ، أصبحت من المشاكل التى تؤرق عددًا كبيرًا من الأشخاص حول العالم.

المشروب الفرنسي للتخسيس

ترجع هذه المشكلة إلى عدم تناول النظام الغذائى السليم أو الصحى ، و عدم ممارسة الرياضة بإنتظام ، و النوم المباشر بعد تناول الوجبات الرئيسية ، و عدم تناول خضروات و فواكه طازجة ، و عدد كبير من العادات الصحية الخاطئة.

يؤكد أطباء السمنة و النحافة أن هناك العديد من المشروبات و الأعشاب الطبيعية التى تساعد على حرق الدهون ، و تخسيس الوزن بشكل قد يصل إلى اكثر من 3 كيلو أسبوعيًا.

و هناك العديد من الأبحاث التى تشير إلى أن هذا المشروب له القدرة على مد الجسم بالطاقة المطلوبة ، و يعمل على تقليل الرغبة فى تناول كميات كبيرة من الأطعمة إذا ما تم تناوله بشكل صحيح.

مكونات هذا المشروب جميعها طبيعية ، و لا يدخل بها أى نوع من الادوية او المكملات الغذائية ، أو أى عناصر أخرى ، فقط كل ما هو عليك أن تتناول هذا المشروب 3 مرات يوميًا قبل تناول وجباتك الرئيسية.

*مكونات المشروب الفرنسى وتحضيره

     حزمة كبيرة من نبات الكرفس.

حزمة كبيرة من الجرجير.

حزمة كبيرة من الجرجير.

3 ثمرات من الجزر المسلوق جيدًا.

-طريقة عمل المشروب الفرنسى

    يتم خلط المكونات السابقة مع نصف كوب من المياه الفاتر فى الخلاط الكهربائى ، و يشرب ثلاثة مرات يوميًا قبل الاكل ، و لا يضاف إليه شئ أخر.

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