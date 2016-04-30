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رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يرأس احتفال عيد القيامة المجيد

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رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يرأس احتفال عيد القيامة المجيد رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يرأس احتفال عيد القيامة المجيد

 

الدكتور-القس-أندريه-زكي،-نائب-رئيس-الطائفة-الإنجيلية-بمصر

احتفلت الطائفة الإنجيلية بمصر ، مساء اليوم السبت ، بعيد القيامة المجيد ، وذلك بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.

وترأس احتفال العيد الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ، بمشاركة راعي الكنيسة الإنجيلية القس يوسف سمير، وعدد من قيادات الطائفة.

وفي “رسالة عيد القيامة” عقد القس يوسف سمير مقارنة بين قصتي الميلاد وقيامة السيد المسيح ، موضحا أن الإنسان دائما أمام خيارين هما إما اتباع الشيطان أو اتباع النصائح الإلهية ، موضحا أن أهم الدروس المستفادة من القصتين هو أن الاشخاص المهمشين هم أولى بالرعاية من كافة الجهات وهو ما كان يفعله السيد المسيح.

من جانبه، قال الدكتور القس أندريه زكي ، في كلمته خلال الاحتفال “نشكر الرئيس عبد الفتاح على التهنئة الرقيقة وأناب عنه الأستاذ كريم الديواني لحضور الاحتفال” ، وأضاف “أهنئ كل المسيحيين في بعيد القيامة المجيد وأهنئ كل المصريين بعيد الربيع”.

واستعرض القس في كلمته الدروس والعظات المستفادة من عيد القيامة، وقال إن “القيامة ليست حدث بل بداية إنسان جديد وبداية عهد جديد، وفي عيد القيامة نأمل أن تقوم بلدنا مصر وتسترد عافيتها وتتجاوز كل التحديات التي تعيشها وتبني وطنا”.

وتخلل الاحتفال تقديم فقرة خاصة للمايسترو ناير ناجي، قائد فرقة أوركسترا القاهرة السيمفوني، والتي قدم من خلالها بعض الترانيم الخاصة بعيد القيامة.

وحضر الاحتفال الأمين برئاسة الجمهورية كريم الديواني ، ممثلا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر ووزير الثقافة حلمي النمنم ووزيرة الهجرة نبيلة مكرم وممثلون عن رئيس الوزراء وفضيلة شيخ الأزهر، إلى جانب عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، والقيادات السياسية والشعبية والتنفيذية وعدد من الإعلاميين والمفكرين وقيادات المجتمع المدني، وأعضاء مجلس النواب والسفراء العرب والأجانب المعتمدين في مصر.

أ ش أ

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