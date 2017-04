"سوريا مش أقل من فرنسا".. حملة لمقاطعة "فيس بوك" لتجاهله أحداث حلب الدموية

ينظم رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حملة إلكترونية ضد إدارة موقع "فيس بوك"، بسبب عدم طرح ميزة تغيير صورة البروفايل للعلم السورى، تضامنا مع الأحداث فى حلب، ومقتل الأطفال والنساء، مثلما فعلت مع أحداث فرنسا وبلجيكا، وتغيير صورة البروفايل لعلم الدولتين.

وتنطلق الحملة فى الساعة الثانية عشر صباح الأحد، وتبدأ بإرسال رسالة إلى "مارك زوكربيرج" مؤسس فيس بوك، باللغتين العربية والإنجليزية، ونصها كالتالى:

>“ Bashar al-Assad is burning Aleppo. The US system supports this devastation and killing. Like the US system, Facebook is politicized and remains silent about Aleppo's genocide”

>وباللغة العربية: "بشار الأسد هو من أحرق حلب، النظام الأمريكى يدعم هذا الدمار والقتل، الفيس بوك مُسيس ويسكت عن جرائم الإبادة الجماعية فى حلب".

وبعد إرسال الرسالة دعى القائمون على الدعوات بغلق وتعطيل الحساب لمدة 24 ساعة، مؤكدين أن الفكرة إن تحولت لحملة وشارك فيها 100 ألف ، ستؤثر على أرباح فيس بوك، وذلك للفت أنظار العالم لدم أطفالنا، وأهالينا فى سوريا، مشددين على أن سوريا ليست أقل من فرنسا ".

