فيديو..بطل مصارعة أوكرانى معتزل يشتبك مع 7 رجال شرطة

كان في يوم ما بطلًا قوميًا، وصار اليوم متهمًا، إنه الحاصل على الميدالية الذهبية في المصارعة بأوليمبياد أتلانتا 1996، الأوكراني فيتشيسلاف أولينيك، الذي قرر أن يستخدم مهاراته في تحدي جديد بعد 20 عامًا، ليكون خصمه هذه المرة 7 رجال شرطة.

ويظهر فيديو، نشرته شرطة المرور الأوكرانية ونقلته صحيفة «دايلي ميل» البريطانية، ما حدث بعد إيقاف «أولينيك» واتهامه بالقيادة تحت تأثير الشراب، ووقف بطل المصارعة السابق ليتجادل مع رجلي شرطة، قبل أن يبدأ في الهجوم عليهما، ليسحب أحدهم بخاخ رذاذ الفلفل الذي يستخدم للدفاع عن النفس ويرشه في وجهه بينما كان هو يقاتل الشرطي الآخر.

أما الشرطي الذي هاجمه «أولينيك» فسحب عصاه ووجه بها ضربات إليه، وضح أنها أصابت رأس المصارع الأوكراني، لتسيل دمائه، بينما حاول «أولينيك» تغطية وجهه من البخاخ وإيقاف الشرطي الذي يرشه.

ومع رؤية دماءه، فقد المصارع أعصابه أكثر وليعيد الهجوم على الشرطي الذي رش عليه الرذاذ، فيما حاول الأخير تهدأته والاعتذار له عن إصابته، إلا أن «أولينيك» حاول توجيه لكمه له تفاداها، ليأتي الشرطي الممسك بالعصا راكضًا محاولًا مهاجمة المصارع مجددًا ليسقطه المصارع أرضًا، ليبدأ 7 من رجال الشرطة في محاصرته لمحاولة السيطرة عليه، وحاول جميعهم الإمساك به وإجباره على النزول على الأرض فيما وضح قوته الكبيرة حيث تطلب الأمر منهم بعض الوقت حتى استطاعوا أن يسيطروا عليه في نهاية الأمر.

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