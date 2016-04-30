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بالصور.. بدء مراسم قداس الاحتفال بعيد القيامة بكافة كنائس ومطرانيات سوهاج

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بالصور.. بدء مراسم قداس الاحتفال بعيد القيامة بكافة كنائس ومطرانيات سوهاج بالصور.. بدء مراسم قداس الاحتفال بعيد القيامة بكافة كنائس ومطرانيات سوهاج
بدأت منذ لحظات مراسم قداس الاحتفال بعيد القيامة المجيد بمطرانية طهطا وكافة الكنائس والأديرة على مستوى محافظة سوهاج والبالغ عددها 295 كنيسة ودير وجمعية، حيث اصطف الشمامسة أمام الهيكل فى انتظار وصول الأنبا أشعيا أسقف طهطا وجهينة ليترأس القداس.

وقد شهدت المراسم تكثيفا أمنيًا، حيث كثرت البوابات الإلكترونية والمتاريس وتواجد مدرعات للشرطة وسط تكثيف من تواجد أفراد الأمن على البوابة الرئيسية، بالإضافة إلى أفراد من فرق الكشافة التى قامت بتقسيم الكنيسة إلى العديد من المربعات حيث يجلس فى المقدمة كبار المسئولين والمهنئين ثم الشخصيات العامة وفى الخلف شعب الكنيسة الجماهير والمشاركين فى القداس .

وعلى جانب آخر شهدت الكنائس بمحافظة سوهاج توافد كبيرا لشعب الكنيسة منذ ساعات مبكرة قبل مراسم القداس للمشاركة فى القداس وحجز مكان فى الصفوف الأولى بالمطرانية .

مراسم-قداس-الاحتفال-بعيد-القيامة-بكافة-كنائس-ومطرانيات-سوهاج-(1)

مراسم-قداس-الاحتفال-بعيد-القيامة-بكافة-كنائس-ومطرانيات-سوهاج-(2)

مراسم-قداس-الاحتفال-بعيد-القيامة-بكافة-كنائس-ومطرانيات-سوهاج-(3)

مراسم-قداس-الاحتفال-بعيد-القيامة-بكافة-كنائس-ومطرانيات-سوهاج-(4)

مراسم-قداس-الاحتفال-بعيد-القيامة-بكافة-كنائس-ومطرانيات-سوهاج-(5)

مراسم-قداس-الاحتفال-بعيد-القيامة-بكافة-كنائس-ومطرانيات-سوهاج-(6)

مراسم-قداس-الاحتفال-بعيد-القيامة-بكافة-كنائس-ومطرانيات-سوهاج-(7)

مراسم-قداس-الاحتفال-بعيد-القيامة-بكافة-كنائس-ومطرانيات-سوهاج-(8)

مراسم-قداس-الاحتفال-بعيد-القيامة-بكافة-كنائس-ومطرانيات-سوهاج-(9)

مراسم-قداس-الاحتفال-بعيد-القيامة-بكافة-كنائس-ومطرانيات-سوهاج-(10)

مراسم-قداس-الاحتفال-بعيد-القيامة-بكافة-كنائس-ومطرانيات-سوهاج-(11)

مراسم-قداس-الاحتفال-بعيد-القيامة-بكافة-كنائس-ومطرانيات-سوهاج-(12)

مراسم-قداس-الاحتفال-بعيد-القيامة-بكافة-كنائس-ومطرانيات-سوهاج-(13)

مراسم-قداس-الاحتفال-بعيد-القيامة-بكافة-كنائس-ومطرانيات-سوهاج
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