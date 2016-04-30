ملك البحرين يعرب للرئيس السيسي هاتفيا عن امتنانه لحفاوة الاستقبال

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالا هاتفيا من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي أعرب عن خالص شكره وامتنانه لحفاوة الاستقبال وحُسن الضيافة والترحاب أثناء زيارته إلى مصر مؤخرا.

ونوه ملك البحرين إلى ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات للتفاهم أثناء الزيارة، لافتا إلى أثرها الإيجابي على العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر ترحب دوما بجلالة ملك البحرين أخا عزيزا وضيفا كريما على مصر وشعبها، منوها إلى أن زيارته الأخيرة إلى مصر أثرت العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، وساهمت في دفعها قدما على كافة الأصعدة لما فيه صالح الشعبين المصري والبحريني.

أ ش أ