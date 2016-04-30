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“نوكيا” تتجه إلى عالم التكنولوجيا الطبية بشراء “Withings”

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“نوكيا” تتجه إلى عالم التكنولوجيا الطبية بشراء “Withings” “نوكيا” تتجه إلى عالم التكنولوجيا الطبية بشراء “Withings”

أرشيفية

أعلنت شركة “نوكيا” الفنلندية عن خططها لشراء شركة Withings الفرنسية لصناعة المنتجات الصحية الذكية لدخول قطاع الصحة الرقمية.

وتواصل “نوكيا” إعادة هيكلتها بعد أن باعت قسم الهواتف إلى “مايكروسوفت” حيث حددت قطاع الصحة والرياضة الرقمية كإحدى أولويات “نوكيا الجديدة”. وعلى هذا الدرب سيشكل استحواذ Withings أرضية لاقتحام هذا القطاع من سوق الأجهزة الذكية.

ومن المقرر أن تنضم شركة Withings إلى قسم Nokia Technologies المكلف بتطوير الحاسوب اللوحي “نوكيا N1″ وكاميرا الواقع الافتراضي للمحترفين “نوكيا Ozo”.

يذكر أن Withings، التي تأسست عام 2008، متخصصة في صناعة الأجهزة الطبية الذكية من بينها الأسورة الإلكترونية الرياضية والساعات الذكية ومقياس درجة الحرارة والميزان وأجهزة قياس ضغط الدم وجميعها يمكن أن تتوافق في عملها مع الهواتف الذكية والحواسب اللوحية.

كما أنشأت الشركة منصة رقمية خاصة بها من شأنها تقديم توصيات حول تحسين الحالة الصحية لدى المستخدمين.

وذكر بيان الشركة أن الصفقة بقيمة 170 مليون يورو ستبرم في بداية الربع الثالث من العام 2016.

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