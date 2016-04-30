6 أطعمة تساعدك على مكافحة السرطان

السرطان من الأمراض الخطيرة للغاية كما يتسبب فى وفاة ملايين الأشخاص حول العالم، وقد بدأ المرض يتصاعد بشكل ملحوظ فى الآونة الأخيرة بسبب الممارسات والعادات الضارة التى نتبعها، ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز الأطعمة التى تساهم فى مكافحة السرطان، وذلك حسبما نشر مؤخرًا بموقع "هيلث" الأمريكى، وتشمل:

1.البروكلى: يحتوى على مركب سلفورافين "sulforaphane" الذى يكافح الأورام السرطانية، وهو يساهم فى مكافحة سرطان الثدى والكبد والرئة والبروستاتا والمعدة والمثانة البولية.

2.التوت بمختلف أنواعه: غنى بمواد غذائية رائعة تكافح السرطان مثل "anthocyanins"، وهى تبطئ نمو خلايا الأورام وتمنع عنها غذائها، وهو يساهم فى مكافحة سرطان القولون والمرىء والفم والجلد.

3.الطماطم: غنية بمركب الليكوبين المسئول عن لونها المميز، وهو يساهم فى إيقاف نمو سرطان بطانة الرحم وفقًا للدراسة المنشورة بمجلة "Nutrition and Cancer"، كما يساهم فى مكافحة سرطان الأمعاء والبروستاتا والرئة.

4.عين الجمل تساهم فى الوقاية من سرطان الثدى والبروستاتا وتباطؤ نمو الأورام.

5.الثوم: له فاعلية رائعة فى مكافحة سرطان الثدى والقولون والمعدة والمرىء وفقا لأبحاث طبية حديثة.

>6.البقوليات: مثل الفول تساهم فى الحد من خطر نمو السرطان، وبالأخص سرطان الثدى والقولون وفقًا للدراسة الحديثة المنشورة بمجلة " Crop Science".

وأضاف التقرير أن هناك مجموعة من النصائح الغذائية الأخرى التى تساهم فى مكافحة السرطان مثل:الحد من الدهون الحيوانية، والابتعاد تماما عن تناول اللحوم المصنعة والخمور والسجائر.

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