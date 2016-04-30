لو عندك مشكلة فى الهضم نام كويس وكتر البروتينات

قد يعانى بعض الأشخاص من صعوبة فى الهضم أو إنقاص الوزن ويرجع ذلك لبطء عملية التمثيل الغذائى والهضم، لذا فمن الممكن التغلب على هذه المشكلة من خلال بعض الطرق الصحية.

وذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن معدل عملية التمثيل الغذائى هو من يتحكم فى عملية حرق السعرات الحرارية، وجاء بالتقرير: "هناك العديد من العوامل التى تلعب دورًا مهمًا فى تحديد معدل التمثيل الغذائى مثل الجينات والعمر وغيرها من العوامل التى ليست تحت السيطرة".

وفى هذا الإطار قدم التقرير أفضل الطرق لزيادة معدل عملية التمثيل الغذائى، من أجل حرق السعرات الحرارية فى الجسم وإنقاص الوزن الزائد بسهولة، وتتضمن الآتى:

>1- شرب الكثير من الماء: هذه واحدة من الطرق التى ثبت علميًا أنها تساعد على زيادة عملية التمثيل الغذائى، وتساعد على جعل الجسم رطبًا بشكل جيد وحرق الدهون فى الجسم بشكل فعال.

>2- ممارسة تمارين العضلات: واحدة من أفضل الطرق لزيادة عملية التمثيل الغذائى، ومن ضمن هذه التمارين (الضغط- رقص الزومبا).

>3- النوم بشكل جيد: أثبتت العديد من الدراسات أن هناك علاقة بين النوم والتمثيل الغذائى، كما وجد أن الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم يكون معدل عملية التمثيل الغذائى لديهم بطء عن غيرهم.

>4- الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالبروتين: من المعروف أن المواد الغذائية الغنية بالبروتين يكون لها تأثير على نسبة الدهون من الجسم، فإن تناول السمك والبيض والشوفان والجريب فروت من الأطعمة التى تعمل على زيادة معدل التمثيل الغذائى.

>5- شرب الشاى الأخضر: يحتوى على المواد المضادة للأكسدة خالية من السعرات الحرارية، كما يعمل على سرعة أكسدة الدهون ورفع معدل عملية التمثيل الغذائى وحرق السعرات الحرارية.

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