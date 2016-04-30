أخبار عاجلة

الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر -
الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر -
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم -
خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السعودية تسلم أسرى حوثيين وسط تقدم محادثات السلام اليمنية

Google+ Print
السعودية تسلم أسرى حوثيين وسط تقدم محادثات السلام اليمنية السعودية تسلم أسرى حوثيين وسط تقدم محادثات السلام اليمنية
قالت حركة الحوثيين اليمنية اليوم السبت، إن سلمتها 40 أسيرا فى إطار اتفاق لوقف القتال على الحدود فى الوقت الذى تقدمت فيه مفاوضات السلام التى تجرى بوساطة الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية فى اليمن خطوة إلى الأمام.

ويحاول الحوثيون المتحالفين مع إيران والحكومة اليمنية التى تدعمها السعودية التوصل لاتفاق سلام وتخفيف الأزمة الإنسانية فى أفقر الدول العربية حيث جر الصراع قوى إقليمية وأودى بحياة ستة آلاف شخص على الأقل.

وقال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام فى بيان إن الحركة تسلمت 40 أسيرا بينهم 20 القى القبض عليهم داخل اليمن. ولم يذكر المتحدث أين ألقى القبض على الباقين.

واليوم السبت قدم وفد الحوثيين بالكويت حيث تعقد محادثات السلام خطة للأمم المتحدة لتشكيل حكومة انتقالية للإشراف على تسليم السلاح والإفراج عن السجناء السياسيين قبل إجراء الانتخابات.

وقال مصدر فى المفاوضات لرويترز إن الحوثيين طلبوا استبعاد الرئيس اليمنى المقيم بالمنفى عبد ربه منصور هادى من الانتخابات.

وأضاف المصدر أن اليمنية تريد أن يسلم الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق على عبد الله صالح السلاح وينسحبوا من المدن التى سيطروا عليها العام الماضى قبل البدء فى أى حوار.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن المناخ إيجابى وإن الجميع جددوا التزامهم بوقف القتال.

وأضاف "نعمل على وضع إطار للبناء على الأمور المشتركة. هل هذا يعنى أننا ذللنا كل العقبات أمام حل سياسي؟. لا. لكننا فى الطريق إلى ذلك."

وتدخلت الرياض وتحالف من دول عربية فى الحرب الأهلية باليمن قبل عام فى محاولة لإعادة الرئيس هادى إلى منصبه بعد أن أزاحه الحوثيون وقوات موالية لصالح من السلطة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا