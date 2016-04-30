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انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(0) نورويتش.. ويلبيك يتقدم للمدفعجية والنني كاد أن يسجل

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انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(0) نورويتش.. ويلبيك يتقدم للمدفعجية والنني كاد أن يسجل انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(0) نورويتش.. ويلبيك يتقدم للمدفعجية والنني كاد أن يسجل

يقدم لكم Filgoal.com تغطية حية لمباراة أرسنال ونورويتش سيتي في الجولة الـ36 من منافسات الدوري الإنجليزي.

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انتهت

ق82: النني تسلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وسددها بيمناه بقوة لكن الحارس تصدى للكرة وحولها لركنية.

ق70: تمريرة طولية من أوزيل اخترقت دفاع الكناري، تسلمها سانشيز ثم توغل لداخل منطقة الجزاء وسدد الكرة لكن ضعيفة في يد الحارس.

ق58: كرة ساقطة داخل منطقة جزاء نورويتش ارتقى جيرو ثم هيأها برأسه لويلبيك الذي سددها مباشرة أرضية في الشباك.

ق32: تسديدة من النني من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في دفاع الكناري وتحولت لركنية.

ق10: أليكس أيوبي يسدد والكرة تمر من أمام المرمى دون متابعة.

ق6: ريموند يسدد صاروخ من داخل منطقة الجزاء، لكن تشيك تصدى لها بشكل رائع.

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