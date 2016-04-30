كلوب: تقوية الدفاع أهم أولوياتنا الموسم المقبل

يرى يورجن كلوب مدرب ليفربول أن فريقه بحاجة لتعزيزات دفاعية خلال الموسم المقبل، وأوضح أنه سيجعل تلك التعزيزات أولوية له.

وخلال 34 مباراة بالدوري الإنجليزي سجل ليفربول 58 هدفا، وتلقت شباكه 45 هدفا وفي الدوري الأوروبي تلقت شباك الحمر 10 أهداف في 13 مباراة.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها شبكة ESPN: "حينما تبني فريقا فأنت تبدأ من الدفاع، هكذا يتم الأمر، هذا يحافظ على فرصك في المباراة ويعطيك فرصة للتسجيل والفوز بها".

وأضاف "لم أكن سعيدا باستقبال الأهداف، من الواضح أننا نبني فريقا وتلك أحد أكبر أهدافنا في الموسم المقبل الدفاع".

وتابع "ليس لبقية الموسم لكن للموسم المقبل لكي نحافظ على استقرار مستوانا في المباراة، كان لدينا عدة مشاكل مختلفة في ذلك الأمر، وقد حللنا الكثير منهم، الكرات الثابتة كانت الأسوأ على الإطلاق، وقد صححنا ذلك".

ويواجه ليفربول ضيفه سوانزي ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.