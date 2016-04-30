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ستوريدج: سأكون كاذبا إذا قلت أنني سأستمر للأبد مع ليفربول

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ستوريدج: سأكون كاذبا إذا قلت أنني سأستمر للأبد مع ليفربول ستوريدج: سأكون كاذبا إذا قلت أنني سأستمر للأبد مع ليفربول

قال دانيل ستوريدج مهاجم ليفربول إنه لن يستمر مع فريقه لوقت طويل، مشيرا إلى أنه قد يرحل في المستقبل عن الحمر لأنه سيكون كاذبا إن ربط مستقبله بليفربول للأبد.

وشارك ستوريدج هذا الموسم مع ليفربول في 21 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالهم 11 هدفا، وصنع هدفا وحيدا، كما أنه غاب عن فريقه هذا الموسم عدة فترات منفصلة بسبب الإصابة.

وصرح ستوريدج لصحيفة "دايلي ميرور" الإنجليزية "هناك أشياء أريد تحقيقها مع ليفربول، لكنني لن أقول أبدا إنني سأظل مع ليفربول حتى الموت، لأنني سأكون كاذبا في تلك الحالة".

وأضاف "أعتقد أن أي لاعب يقول هذا هو الفريق الذي سألعب له طوال مسيرتي فهو مغرور. في كرة القدم كل فريق يبحث عن بدلاء كل عام".

وأتم "بالنسبة لي كل ما يمكنني فعله أن أذهب إلى ليفربول وأن أؤدي بأفضل طريقة ممكنة بأقصى ما لدي من قدرة، وبعدها في نهاية الموسم أتطلع للمشاركة في البطولة الأوروبية وللدوري الإنجليزي".

وكانت عدد من التقارير قد كشفت عن أن ليفربول يحاول ضم مهاجم في السوق الصيفية المقبلة مقابل التخلي عن كريستيان بنتيكي ودانيل ستوريدج.

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