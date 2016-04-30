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بالفيديو – أتليتكو يرفض الانسحاب من السباق.. جريزمان يقتل فايكانو

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بالفيديو – أتليتكو يرفض الانسحاب من السباق.. جريزمان يقتل فايكانو بالفيديو – أتليتكو يرفض الانسحاب من السباق.. جريزمان يقتل فايكانو

(إفي): فاز أتليتكو مدريد اليوم السبت على ضيفه رايو فايكانو بهدف في الجولة الـ36 من الدوري الإسباني بالمباراة التي احتضنها ملعب فيسينتي كالديرون.

ولعب أتليتكو المباراة بوجهين مغايرين، حيث لم يكن الأداء على المستوى المطلوب في الشوط الأول ولكن الأمور تغيرت في الشوط الثاني بفضل التبديلات التي أجراها الجهاز الفني.

وخلال الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للأتلتي بثلاث تغييرات تمثلت في دخول الفرنسي أنطوان جريزمان والإسبانيين فرناندو توريس وكوكي ريسوركسيون.

وتمكن جريزمان من تسجيل هدف المباراة الوحيد من أول لمسة لاحت له عقب نزوله لأرض الملعب (ق55) بتسديدة من خارج منطقة الجزاء وذلك بعد 35 ثانية فقط من دخوله.

بهذا الفوز يتصدر أتليتكو الليجا بـ85 نقطة مؤقتا ويتراجع الريال للمركز الثاني بفارق نقطة واحدة، انتظارا لما ستسفر عنه مواجهة برشلونة الثالث (82 نقطة) مع ريال بيتيس الليلة بنفس الجولة.

يشار إلى أن أتليتكو لعب المباراة دون وجود مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني على مقاعد الادارة الفنية تطبيقا لعقوبة الايقاف ثلاث مباريات الموقعة بحقه، حيث حل مكانه مساعده خيرمان بورجوس.

بهذه الطريقة يدخل الأتلتي اياب نصف نهائي دوري الأبطال أمام بايرن ميونيخ الألماني على ملعب أليانز أرينا يوم الثلاثاء بمعنويات مرتفعة بعد هذا الفوز، وأيضا بعد اراحة عدد كبير من اللاعبين الأساسين.

شاهد الهدف

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فيديو اليوم السابع

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