تقرير في الجول – جلادباخ.. العقدة التي فشل جوارديولا في التخلص منها

تأجل تتويج بايرن ميونيخ بالدوري الألماني رسميا، بعد تعادله اليوم مع بروسيا مونشنجلادباخ 1-1، ولكن عقدة الإسباني جوسيب جوارديولا مع هذا الفريق لم تبدأ اليوم.

التعادل اليوم هو الثاني بين الفريقين في تاريخ مواجهات جوارديولا، إذ أنهم دائما شكلوا عقبة في طريق المدرب الإسباني.

وخلال 3 مواسم قضاها جوسيب جوارديولا مع بايرن ميونيخ لم يتمكن من الفوز على جلادباخ سوى في أول سنة له في ألمانيا، وفي مباراة السبت وبعد التعادل تأجل حسم لقب الدوري الألماني حتى إشعار أخر.

ويستعرض معكم FilGoal.com تاريخ مواجهات بايرن في حقبة جوارديولا مع مونشنجلادباخ

موسم 2013-2014

في أول مواسم بيب مع بايرن ميونيخ وفي اللقاء الأول تمكن من الفوز بنتيجة 3-1 ذهابا في أول جولات الدوري الألماني وفي لقاء الإياب فاز أيضا بايرن ميونيخ بنتيجة 2-0.

موسم 2014-2015

لم يتكرر ما حدث في الموسم الأول، وتعادل الفريقان سلبيا ضمن منافسات الجولة الـ9 من الدوري، وفي الجولة الـ26 فاز جلادباخ بنتيجة 2-0.

موسم 2015-2016

في الموسم الحالي في لقاء الذهاب فاز بروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الألماني، وفي مباراة الجولة الـ32 تعادل الفريقان بنتيجة 1-1.

في المجمل فاز بايرن ميونيخ في حقبة جوارديولا مرتين في أول مواسمه فقط، وفيما بعد خسر مباراتين وتعادل مباراتين بالدوري الألماني.

كم نقطة خسر جوارديولا من جلادباخ؟

2013-2014

في ذلك الموسم خسر جوارديولا نقطتين من فرايبورج ونقطتين من باير ليفركوزن ونقطتين من هوفنهايم وثلاثة نقاط من كل من أوجسبورج وبروسيا دورتموند.

2014-2015

في ذلك الموسم خسر جوارديولا 4 نقاط من شالكة بالتعادل مرتين، ونقطتين من هامبورج وخمسة من جلادباخ، وثلاثة من فولفسبورج وثلاثة من ليفركوزن وثلاثة من كل من أوجسبورج وفرايبورج.

2015-2016

خسر هذا الموسم نقطتين من آينتراخت فرانكفورت وخسمة نقاط من جلادباخ ونقطتين من ليفركوزن، وثلاثة من ماينز ونقطتين من بروسيا دورتموند.

أي أن أكثر فريق أهدر نقاطا من بيب جوارديولا في الدوري الألماني هو بروسيا مونشنجلادباخ بـ10 نقاط طوال مسيرة المدرب الإسباني في مسيرته مع العملاق البافاري.

ودرب بروسيا مونشنجلادباخ اثنين من المدربين كلاهما نجح في الفوز على جوارديولا وهما لوسيان فافري وأندري شوبيرت.