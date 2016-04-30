مصفاة الزاوية الليبية: الناقلة "ديستيا آميا" الهندية عادت إلى مياه البلاد

>قال رئيس نقابة مصفاة الزاوية الليبية، حسن قلفاط، إن الناقلة النفطية التابعة لدولة الهند "ديستيا آميا" عادت، اليوم السبت، إلى المياه الليبية قبالة مصفاة الزاوية لتفريغ 650 برميل كان قد تم تحميلهم من شرق ليبيا بموافقة حكومة عبدالله الثني.

يذكر أن الناقلة الهندية كانت قد حملت أكثر من 650 برميلا للنفط من شرق ليبيا بعد موافقة الحكومة الليبية المؤقتة ولكن مندوب ليبيا بالأمم المتحدة إبراهيم الدباشى أبلغ مجلس الأمن بوضع السفينة بالقائمة السوداء لإعتراض المجلس الرئاسي، ما أدى إلى توقيفها بدولة مالطا.

وأضاف حسن قلفاط، أن تجهيزات تفريغ الشحنة من الناقلة النفطية التى تقدر بـ 650 ألف برميل من النفط الخام متواصلة.

وأوضح قلفاط أن هناك فريقًا ‫‏ليبيا متخصصا فى عملية التفريغ توجه إلى الناقلة النفطية لفحصها قبل إتمام عملية التفريغ، حيث أن عملية تفريغ الشحنة من الناقلة النفطية تحتاج إلى يومين.

>