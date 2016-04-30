الشركة المنظمة لـ في الجول: روما وافق على مواجهة الأهلي فورا بسبب شعبيته

أكد كريم خيرت المتحدث الرسمي لشركة I.M.C.C الإماراتية والتي تنظم مباراة فريق الأهلي وروما الودية أن النادي الإيطالي تحمس لمواجهة نظيره المصري على الفور.

ويستضيف ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين مباراة الأهلي وروما الودية يوم 20 مايو المقبل والتي وقع عقودها رسميا النادي المصري يوم الأربعاء الماضي.

وقال خيرت لـFilGoal.com "روما كانوا متحمسين للغاية لمواجهة الأهلي لأنه أكبر ناد في الشرق الأوسط وصاحب الشعبية الأكبر".

وأضاف "من وجهة نظر تسويقية مواجهتهم للأهلي تفتح سوقا جديدا لهم وبالتالي وافقوا على الفور".

وتابع "بعدها قمنا بالاتفاق مع الأهلي حتى يستطيع التنسيق مع اتحاد الكرة على ميعاد المباراة المحدد 20 مايو، أيضا لأن روما كان لديه فقط أسبوعا واحدا بعد الدوري وقبل ذهاب اللاعبين لمعسكرات اليورو".