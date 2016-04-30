مصير ماكليش - الغندور لـ في الجول: ما يحدث مع ماكليش يضر الزمالك.. هل يقبله مرتضى على نفسه؟

يرفض خالد الغندور نجم الزمالك السابق ما يحدث حاليا مع أليكس ماكليش المدير الفني الاسكتلندي للفريق، مؤكدا أنه يضر الفريق أكثرر مما ينفعه.

FilGoal.com يسأل نجوم الزمالك السابقين والحاليين حول رأيهم في مصير ماكليش.

الزمالك أعلن إقالمة مساعدي ماكليش في الجهاز الفني فرانك نوتال وموسى الحبشي، ليدخل بدلا منهما أسماء أخرى لتعويضهما. "طالع التفاصيل"

وقال خالد الغندور لـ FilGoal.com: "ما يحدث في النادي خلال تلك الفترة يضر الفريق وليس ماكليش فقط".

وأوضح "الشكل الهرمي لم يعد متواجدا في الجهاز الفني الحالي، فمحمد حلمي الآن مدربا عاما ومحمد صلاح كذلك، وكليهما بصلاحيات فنية للتدخل في عمل ماكليش، والأمر نفسه ينطبق على جمال عبد الحميد في منصب مدير الكرة.

الغندور أضاف "أيضا عبد الحليم علي كان يقوم بدوره على أكمل وجه ورأينا يتعامل بحكمة في مشكلتي باسم مرسي ومحمد إبراهيم، فكيف لرد الفعل أن يكون نقله من منصبه إلى منصب المدرب المساعد".

وأتبع "هل يمكن لمرتضى منصور أن يعمل بشكل جيد في حال جلبنا له اثنين كنواب له في المجلس ويتدخلان في عمله؟ كما أنه أعاد إسماعيل يوسف للجهاز مرة أخرى رغم أنه قال من قبل أن هناك مشاكل في الفريق بسبب تواجده، فلماذا أعاده إذا؟.

الغندور أتم "اللاعبين لن يلتزموا طالما أنهم لا يرون قائد للفريق، هم يرون أن الجهاز ليس له كلمة علهيم وبالتالي لن يلتزمون، كما أن رضاء ماكليش بهذه الوضعية ليس له معنى إلا أنه شعر برغبة النادي في التخلص منه، فأبى إلا أن يكون القرار من قبل النادي للحصول على الشرط الجزائي".