كرة يد - الزمالك يعلن قائمة السوبر الإفريقي

أعلن أيمن صلاح المدير الفني لنادي الزمالك لكرة اليد قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الترجي التونسي في السوبر الإفريقي.

الزمالك يواجه الترجي في المغرب في الرابع من شهر مايو المقبل في لقاء السوبر الإفريقي.

وتستعد بعثة الزمالك للسفر إلى المغرب صباح يوم الاثنين لخوص مباراة السوبر والمشاركة في بطولة إفريقيا أبطال الكؤوس.

وجاءت القائمة المكونة من 17 لاعب على النحو التالي:

حراسة المرمى: كريم هنداوي - هاني هشام - هشام السبكي - هادي رفعت.

اللاعبون: أحمد الأحمر - حسن يسري - محمد ممدوح هاشم - مصطفي تامر صادق "دونجل" - خالد حسام - كريم أيمن - محمد محسن - محمد عبد السلام ريشة - عمر ياسين - رامي يوسف - أحمد جمال - إيهاب محسن - مصطفي السيد.

وسيتم استبعاد هادي رفعت الحارس المعار من هليوبليس بعد المشاركة في لقاء السوبر نظرا لمشاركته مع فريقه في نفس البطولة كأس الكؤوس.