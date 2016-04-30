منصب جديد لإسماعيل يوسف في الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور إسناد مهمة المتحدث الرسمي باسم الفريق لإسماعيل يوسف.

أليكس ماكليش وافق على رحيل الثنائي الأجنبي في الجهاز الفني ليستمر المدرب في منصبه كمدير فني للزمالك. (طالع التفاصيل)

وقرر مجلس إدارة الزمالك أجراء بعض التعديلات على الجهاز الفني بإضافة جمال عبد الحميد ومحمد حلمي كما تولى إسماعيل يوسف منصب رئيس جهاز الكرة(تعرف على التشكيل النهائي لجهاز الزمالك)

وجاء قرار مجلس الزمالك بمنح "كل الصلاحيات لإسماعيل يوسف ليكون المتحدث الرسمي للفريق".

وأكد الموقع الرسمي لنادي الزمالك أن تعيين إسماعيل يوسف كمتحدث رسمي يأتي "من أجل تحديد دور كل فرد في الجهاز الفني".