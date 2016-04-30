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خالد القماش لـ في الجول: رغم أزمة الدفاع.. شوقي السعيد خارج حساباتنا أمام بتروجيت

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خالد القماش لـ في الجول: رغم أزمة الدفاع.. شوقي السعيد خارج حساباتنا أمام بتروجيت خالد القماش لـ في الجول: رغم أزمة الدفاع.. شوقي السعيد خارج حساباتنا أمام بتروجيت

أكد خالد القماش المدير الفني لنادي الإسماعيلي استبعاد شوقي السعيد من لقاء الفريق أمام بتروجيت "على الرغم من أزمة الدفاع للدراويش".

الإسماعيلي يستعد لمواجهة بتروجيت يوم الأربعاء في الجولة الـ26 من الدوري المصري.

ويعاني الإسماعيلي من نقص في خط الدفاع بسبب إيقاف إسلام جمال للإنذار الثالث.

وقال خالد القماش لـFilGoal.com: "شوقي السعيد خارج حساباتنا أمام بتروجيت حتى في حالة عودته إلى التدريبات".

وأضاف "انتهت المهلة المتاحة للاعب ولن يتواجد في لقاء بتروجيت رغم النقص الدفاعي لدينا".

وأكد شوقي السعيد في وقت سابق لـFilGoal.com أنه لن يعود إلى التدريبات حتى يحصل على كامل مستحقاته. (طالع التفاصيل)

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث برصيد 41 من 25 مباراة.

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