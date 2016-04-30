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أخبار ليبيا اليوم.. "ملتقى إنقاذ ليبيا" يطالب بسحب مارتن كوبلر من طرابلس

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أخبار ليبيا اليوم.. "ملتقى إنقاذ ليبيا" يطالب بسحب مارتن كوبلر من طرابلس أخبار ليبيا اليوم.. "ملتقى إنقاذ ليبيا" يطالب بسحب مارتن كوبلر من طرابلس
ركزت أخبار ليبيا اليوم على تحذير "ملتقى إنقاذ ليبيا" من استمرار عمل كوبلر المبعوث الخاص للأمم المتحدة، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم نفى مسئول ليبى حول عودة ناقلة النفط الهندية إلى مدينة الزاوية.

أخبار ليبيا اليوم


>وأبرزت أخبار ليبيا اليوم تحذير بيان أصدره "ملتقى إنقاذ ليبيا" بمدينة الأبيار من استمرار عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن كوبلر، وطالب مجلس النواب الليبى بمخاطبة الأمم المتحدة بتغييره والطاقم الفنى له، وذكر البيان "أن كوبلر أصبح عبئاً على القضية الليبية، ويشكل خطراً على الشئون الداخلية وسيادة الوطن، لذا يجب سحبه" حسب البيان.

وركزت أخبار ليبيا اليوم على اتهام "ملتقى إنقاذ ليبيا" لمارتن كوبلر "بأنه غير نزيه، باختراقه لبنود الاتفاق السياسى، وكذلك التشريعات المحلية للبلد، إلى ذلك طالب بيان ملتقى إنقاذ ليبيا، بتغيير لجنة الحوار السياسى الليبى بالكامل، شريطة ألّا تتدخل الأمم المتحدة فى اختيارها"، وأبدى البيان، تأييده لمجلس النواب الليبي، وقال إنه "الجسم فى انتخابات مباشرة والجسم التشريعى والممثل الوحيد للشعب الليبى، والمتمثلة فى رئيسه عقيلة صالح".

وأكد البيان دعم ملتقى إنقاذ ليبيا مع الجيش العربى الليبى بقيادة الفريق ركن خليفة حفتر، وطالب المجتمع الدولى بضرورة الإسراع فى رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبى، وأوضح البيان أن الجيش يحارب الإرهاب المدعوم من قوى داخلية تسعى لتحقيق مصالحها الشخصية والاستحواذ على السلطة بعد رفضهم لصناديق الاقتراع بمساعدة بعض وحدات المجتمع الدولى.

فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم نفى المستشار الإعلامى للمؤسسة الوطنية للنفط فى بنغازى محمد المنفى، الأخبار المتداولة عبر وسائل الإعلام حول عودة الناقلة الهندية المحملة بـ650 ألف برميل نفط من مالطا إلى مدينة الزاوية غرب ليبيا، يذكر أن السلطات المالطية قد أوقفت سفينة مالطية تحمل 650 برميل نفط من شرق ليبيا، بعد أن طالب مندوب ليبيا فى مجلس الأمن إبراهيم الدباشى بوضع السفينة فى القائمة السوداء.

وأبرزت أخبار ليبيا اليوم فى تصريح صحفى أن هذه الأخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلا، مؤكدا أن الناقلة الهندية لا تزال موجودة فى مالطا "وهناك من يحاول تحويلها إلى الزاوية بالقوة".

وأوضح المسئول الليبى أن المؤسسة الوطنية للنفط فى بنغازى مستمرة فى المطالبة بحقها الشرعى وأنها تابعة للحكومة الليبية الموقتة المنبثقة عن مجلس النواب المعترف به دوليا.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم كل المستندات القانونية لتصدير النفط، وفى حال لم يسمح للمؤسسة الوطنية الشرعية للنفط تصدير النفط سيتم إغلاق ميناء الحريقة بطبرق.

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