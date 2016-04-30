ولد الشيخ أحمد: نراقب التطورات الأمنية فى اليمن وهناك خروقات مروعة للهدنة

قال المبعوث الدولى إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن جلسة المشاورات المشتركة بين الأطراف اليمنية اليوم كانت إيجابية ومثمرة، لافتاً إلى أنه راقب التطورات الأمنية بشكل متواصل، مؤكداً على أن هناك خروقات مروعة للهدنة.

وأضاف ولد الشيخ أحمد خلال مؤتمر صحفى، أن ورقتى الوفدين تضمنتا الالتزام الكامل بالقرار الأممى 2216 ، لافتاً إلى أن وفد الحوثيين والمؤتمر الشعبى قدم ورقة تشمل تصوره للمرحلة المقبلة .

وأشار المبعوث الدولى إلى اليمن، إلى أنه أمام مؤشرات إيجابية لتفاهم سياسى، وأنه لا تزال هناك عقبات، لافتاً إلى أن مشاروات الكويت يجب أن تضع الإطار العام للحل السياسى للأزمة اليمنية.

وفدا الحكومة والمتمردين اليمنيين يبدآن مفاوضات مباشرة فى الكويت

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