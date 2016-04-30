"المعارضة السورية" تناشد المجتمع الدولى إنقاذ حلب وتنفى وجود "داعش" بالمدينة

أكد منذر أقبيق المتحدث باسم تيار الغد السورى المعارض، أن ما يحدث فى حلب الآن هو نتيجة للصرخة الشعبية التى بدأت منذ 5 سنوات للتحرر من الديكتاتورية والاستبداد.

وقال "منذر" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن النظام الحاكم يواصل قصف المدنيين والأبرياء بالبراميل المتفجرة، مطالبا المجتمع الدولى إنقاذ حلب والشعب السورى من القتل والتشريد، مؤكداً ان تنظيم داعش ليس متواجداً فى مدينة حلب.

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