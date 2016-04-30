تجديد حبس الصحفى هشام جعفر 45 يومًا لاتهامه بتلقى رشوة دولية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية، تجديد حبس الصحفى هشام جعفر، مدير مؤسسة "مدى الإعلامية" 45 يومًا على ذمة التحقيقات، فى ضوء اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة وتلقى رشوة دولية.

وأسندت النيابة للمتهم، تُهمتى الانضمام إلى جماعة محظورة، أسست على خلاف القانون، وتلقى رشوة دولية، فى القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة.

- تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية وتلقى رشوة

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