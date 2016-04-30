رئيس حى حلوان: السيطرة على حريق محطة الوقود دون إصابات

قال صادق على رئيس حى حلوان، إن حريقا نشب منذ قليل بمحطة وقود "بنزينة التروللى" لافتا إلى أن رجال الحماية المدنية سيطروا على الحريق، دون خسائر بشرية.

وأضاف أنه يتواجد الآن ببنزينة مصر المتواجدة بشارع التروللى، مشيرا إلى أنه تم إخماد النيران، ويقوم الآن رجال الحماية المدنية بعملية التبريد والترطيب، موضحا أن الحريق كان بسيارة محملة بالبنزين.

وأضاف رئيس الحى أن النيابة العامة ستحقق لمعرفة سبب الحريق، مؤكدا أنه لا توجد خسائر بشرية.

بالصور.. نشوب حريق هائل فى محطة وقود "مصر للبترول" بحلوان

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