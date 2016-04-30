أستاذ جراحة: السكر والسمنة والتدخين تسبب أمراض الشرايين التاجية

أكد الدكتور أحمد عبد العزيز، أستاذ جراحة القلب والصدر ومدير أكاديمية جراحة القلب والصدر بطب عين شمس، خلال اختتام مؤتمر أكاديمية جراحة القلب والصدر اليوم أن هناك أمراضًا تصيب الشرايين التاجية التى تغذى عضلة القلب.

وقال الدكتور أحمد عبد العزيز إن من أهم أسباب هذه الأمراض هو مرض السكر والسمنة والتدخين وزيادة نسب الدهون، والكولسترول بالدم، موضحًا أنه عند ارتفاع نسبة الكولسترول بالدم والدهون الثلاثية، تترسب على الجدار الداخلى للشرايين، وتؤدى إلى ضيق هذه الشرايين وانسدادها تمامًا.

وأوضح أنه نظرًا لأن القلب مثل أى عضو من أعضاء الجسم يحتاج إلى التغذية بالدم والأكسجين، فعند انسداد الشرايين التاجية المغذية للقلب يؤدى ذلك إلى وفاة جزء من عضلة القلب، وهذا ما يسمى بالذبحة القلبية.

وأشار إلى أن خطورة هذه الحالات أنها قد تؤدى إلى الوفاة، أو الضعف الشديد بعضلة القلب، وينصح المرضى الذين يعانون من آلام بالصدر سواء عند المجهود أو غير مجهود العرض على طبيب القلب نظرًا لأن الحالات قد تكون خطيرة، وفى حالة تشخيص وجود ضيق بالشريان التاجى يحتاج المريض إلى علاج أو فى بعض الأحيان يحتاج إلى تدخل جراحى.

وأكد أن العمليات الجراحية تهدف إلى توصيل الدم إلى الأماكن التى لا يصلها الدم أو الأكسجين، وتجرى هذه العمليات بأمان فى الوقت الحالى، وبنسب نجاح تصل إلى 98% فى الوقت الحالى فى مصر، موضحًا أن هذه الجراحات تعتمد نسبة نجاحها على حالة المريض إذا كانت متقدمة أو متأخرة عند إجراء الجراحة.

ونصح بإجراء الجراحة بمجرد التشخيص وعدم التسويف أو تأجيلها، مؤكدًا أن نسبة نجاح العملية تعتمد على مهارة الجراح والمستشفى التى تجرى فيها العملية، موضحًا أن الاستعدادات داخل المستشفى تساعد على عمل عمليات خطيرة وكبيرة ولكن بأمان، موضحًا أن فترة إقامة المريض فى المستشفى بعد العملية تتراوح ما بين 3: 5 أيام حسب حالة المريض ويساعد فى هذا التقدم التكنولوجى المستخدم حاليًا فى جراحات القلب.

وقال إن جراحات القلب يمكن إجراؤها بالمناظير الجراحية عن طريق فتحات صغيرة يدخل من خلالها المنظار لتغيير صمامات القلب أو إصلاحها وهو ما يتم حاليًا فى الأكاديمية.

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