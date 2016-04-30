الإمارات تفوز بأربع ميداليات ذهبية وفضية في المهارات الخليجية

فاز طلبة فريق مهارات الامارات بميدالية ذهبية وثلاث فضيات في الدورة الرابعة لمسابقة المهارات الخليجية الخاصة بمواطني دول التعاون الخليجي التي اختتمت فعالياتها مساء الخميس.

وتمكنت الطالبة الاماراتية صفية محمد أحمد من الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية في التصميم الجرافيكي وفازت مواطنتها نوف سالم الكعبي بالمركز الثاني والميدالية الفضية في الحلول البرمجية للأعمال.

كما حصد المواطن عبدالله جلال الخوري المركز الثاني والميدالية الفضية في التمديدات الكهربائية والمواطنة سارة عوض عمر المركز الثاني والميدالية الفضية في إدارة نظم الشبكات الالكترونية.

وتنافس في المسابقة الى جانب الفريق الذي مثل مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني 27 من شباب دول مجلس التعاون الخليجي في ثمانية مجالات مهنية وهندسية متنوعة.

ورفع مبارك سعيد الشامسي مدير عام المركز رئيس وفد الدولة في المسابقة أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات والمواطنين.

واشار الى ان هذا الفوز الجديد يضيف المزيد والجديد من الخبرات اللازمة لضمان التميز والتفوق للدولة في تنظيم مونديال المهارات في أبوظبي 2017 م.

من جهته ذكر علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات في "أبوظبي التقني" الرئيس الفني للفريق في المسابقة الخليجية أن "أبوظبي التقني" تبذل جهودا كبيرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية لتنظيم معسكرات متقدمة ومكثفة للارتقاء الدائم بمستويات الأداء لكافة عناصر الفريق لضمان جاهزيتهم للمنافسة في المونديال العالمي للمهارات بأبوظبي إكتوبر 2017.