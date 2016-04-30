أخبار العراق اليوم.. الحكومة تعلن حالة الطوارئ بعد اقتحام مجلس النواب

أخبار العراق اليوم

>

اهتمت أخبار العراق اليوم بإعلان الحكومة العراقية حالة الطوارئ فى بغداد، على خلفية اقتحام متظاهرى التيار الصدرى قاعة مجلس النواب.كما توجه عدد من المتظاهرين العراقيين إلى مطار بغداد لمنع أى مسئول من السفر خارج البلاد.

وركزت أخبار العراق اليوم على مقتل 24 شخصا على الأقل وإصابة 38 آخرين فى شرق بغداد، السبت، إثر انفجار سيارة مفخخة، حسبما أعلن مسئولون فى الشرطة العراقية.

وقالت الشرطة إن القنبلة التى كانت فى سيارة متوقفة استهدفت سوقا مزدحما لبيع الماشية فى بلدة النهروان شرق بغداد، وتبنى تنظيم "داعش" مسئولية الهجوم من خلال بيان أصدره عبر مجلة "أعماق"، الذراع الإعلامية للتنظيم.

وقالت مصادر أمنية، اليوم السبت، إن طائرات حربية تركية قصفت أهدافا لحزب العمال الكردستانى فى جنوب شرق تركيا وفى شمال العراق.

وأضافت أن 20 طائرة أقلعت من قاعدة ديار بكر الجوية وقصفت مواقع فى إقليم شرناق بجنوب شرق تركيا وأهدافا استخدمها مقاتلو الحزب فى هاكورك وأفاسين وقنديل بشمال العراق، ونفذ الجيش التركى العديد من الضربات الجوية فى المنطقة فى الشهور الأخيرة.

موضوعات متعلقة..

- متظاهرون يتوجهون لمطار بغداد لمنع أى مسئول من السفر خارج العراق